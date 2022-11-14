В Китае заявили, что Запад нацелен "рассорить" участников саммита G20

Фото: ТАСС/AP/Dita Alangkara

Запад по главе с Соединенными Штатами хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20, сообщает китайское издание Global Times.

"Нынешняя позиция западных стран <...> выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", – говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что политическая конфронтация станет серьезным препятствием для выполнения основной функции платформы "Большой двадцатки" – налаживания диалога. Журналисты выразили надежду, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.

"Мы надеемся, что вместо того, чтобы играть в геополитические шахматы на саммите, все члены G20 будут искренними от всего сердца, чтобы организация могла сыграть свою надлежащую роль", – отмечается в статье.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин не сможет посетить мероприятие из-за своего графика.



Путин не будет выступать на G20 – Кремль

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