Лавров и Силуанов прибыли на заседание саммита G20

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов прибыли на заседание саммита G20, передает РИА Новости.

Отмечается, что на площадку саммита уже прибыли лидеры КНР, Индии, Турции, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, а также представители ЕС и ООН.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит Группы двадцати следует использовать для усиления давления на Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях встречи. По его мнению, Устав ООН должны уважать все участники объединения

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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