Глава Евросовета заявил, что саммит G20 нужно использовать для усиления давления на РФ

Фото: EPA/ТАСС/MADE NAGI

Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что саммит Группы двадцати следует использовать для усиления давления на Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях встречи.

По его мнению, Устав ООН должны уважать все участники объединения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с просьбой исключить Россию из состава группы.

Согласно документу, власти Киева призвали G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Песков отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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