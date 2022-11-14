В СФ прокомментировали призыв Украины исключить Россию из G20

Фото: официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Страна, которая проводит политику геноцида и героизирует нацизм, не должна влиять на политику "Большой двадцатки". Об этом в беседе с RT заявил член Совфеда Игорь Морозов, комментируя призыв Украины исключить Россию из G20.

Он также отметил, что Украина не может иметь никакого отношения к G20, поскольку сегодня является одной из беднейших стран мира, переживая тяжелый экономический, социальный и военно-политический кризис.

Кроме того, Морозов коснулся наиболее злободневных для "Большой двадцатки" вопросов. По его словам, сегодня членам клуба следует принять меры по преодолению экономической рецессии, заняться проблемой голода в Африке, а также принять шаги по недопущению экономической войны между США и КНР.

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам G20 с просьбой исключить Россию из состава группы. Также в документе призывают G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России.

Комментируя эту новость, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что исключить Россию из "Большой двадцатки" невозможно. Соответствующие призывы со стороны Киева он назвал "не более чем политическими упражнениями".



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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