Исключить Россию из G20 невозможно – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки", призывы к этому со стороны Украины не более чем политические упражнения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Это такие политические упражнения, не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнеры", – цитирует Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва не исключает контактов по вопросу дальнейшей судьбы зерновой сделки на полях G20.

"Что касается зерновой сделки, сейчас центр мировой политики переместился на Бали. Поэтому нельзя исключать обменов мнениями и обсуждения этой темы на полях встречи "двадцатки", – добавил Грушко.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.

Также в документе призывают G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не сможет посетить мероприятие из-за своего графика.

Китайское издание Global Times ранее написало, что Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20. По мнению авторов статьи, политическая конфронтация станет серьезным препятствием для выполнения основной функции платформы G20, то есть налаживания диалога.



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