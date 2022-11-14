Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в КНР

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Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, по итогам которой договорились о визите госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

"Два лидера договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в продолжение их дискуссий", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе состоявшейся встречи Байден отметил, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе для решения глобальных проблем. Речь идет об изменениях климата, глобальной макроэкономической нестабильности, вопросах здравоохранения, продовольствия и других.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что Запад по главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20.

Авторы статьи отметили, что политическая конфронтация станет серьезным препятствием для выполнения основной функции платформы "Большой двадцатки" – налаживания диалога. Журналисты выразили надежду, что международное сообщество единодушно осудит такое развитие событий.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин не сможет посетить мероприятие из-за своего графика.



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