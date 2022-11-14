Востоковед прокомментировал встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20

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Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед Кирилл Котков оценил встречу президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, которая прошла на Бали в преддверии саммита G20.

В ходе мероприятия американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обязаны показать способность преодолеть разногласия, ведь мир ждет от них главной роли в решении мировых проблем. Си Цзиньпин же отметил, что готов к открытому диалогу по стратегическим двусторонним вопросам.

По мнению Коткова, судить итоги переговоров пока что рано, однако Китай за последний год показал нежелание вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, придерживаясь мирных установок. КНР также уступила американской стороне в тайваньском вопросе, считает востоковед.

"В любом случае Китай пока что будет делать хорошую мину при не очень хорошей игре. Китайская экономика остается во многом зависимой от экспорта, и ругаться с Западом из-за России КНР не будет", – поделился Котков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Востоковед также отметил, что китайская сторона будет продолжать делать выводы в отношении других государств. США же в сторону КНР выбрали метод кнута и пряника. По его словам, у Вашингтона стоит задача убедить Китай в том, что он может остаться в изоляции без весомых союзников.

Байден и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали в понедельник, 14 ноября.

Главы двух государств обсудили множество вопросов, например, визит госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в КНР, возможность применения ядерного оружия на Украине и другое.

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