Генштаб ВСУ выступил против заключения новогоднего перемирия с РФ

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Генштаб Вооруженных сил Украины выступает против заключения временного перемирия с Россией на период новогодних праздников, заявил замначальника Главного оперативного управления ведомства Алексей Громов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали предложения от украинской стороны о временном прекращении огня в связи с новогодними праздниками. Он также подчеркнул, что подобной темы не было в политической повестке России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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