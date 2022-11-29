Экс-командующий НАТО заявил о намерении Путина вынудить Киев просить о перемирии

Фото: Минобороны РФ

Бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк назвал условия для промежуточной победы России в спецоперации на Украине. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Владимир Путин хочет вынудить Киев просить о прекращении огня или даже перемирии.

Бывший генерал выразил мнение, что окрестности Артемовска могут стать огненной ловушкой для бойцов ВСУ.

"Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня, – Путин выиграет", – заявил Кларк.

Он добавил, что военнослужащие РФ смогут еще несколько недель продолжать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы знаем, что они до сих пор могут производить большинство типов своих ракет, у русских есть все необходимое, чтобы наносить украинцам ощутимый урон", – добавил он.

Ранее директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов назвал ключевые точки российский спецоперации на Украине. По его словам, на данный момент есть пять точек – Соледар, Артемовск, Авдеевка, Марьинка и Угледар.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса. По его словам, на Украине совсем иная моральная атмосфера. В качестве примера глава государства привел расстрел людей перед строем.

Кроме того, Путин заявил, что Москва надеялась на возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины еще с 2014 года.



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