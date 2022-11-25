Путин призвал "сдирать с чиновников" корку безразличного отношения к людям

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин призвал менять манеру общения чиновников, которые иногда безразлично и высокомерно относятся к людям.

Глава государства на встрече с матерями военных, направленных в зону специальной военной операции, заявил, что представители некоторых структур относятся к гражданам РФ свысока или по-бюрократически. С таким отношением россияне сталкиваются и в военкоматах.

"Поэтому наша задача, конечно, – избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать", – подчеркнул президент.

В пятницу, 25 ноября, Владимир Путин провел встречу с матерями находящихся в зоне специальной военной операции бойцов. Глава государства отметил, что периодически напрямую общается по телефону с участниками СВО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!