08:21Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина по встрече с военнослужащими
Фото: Минобороны РФ
У Владимира Путина пока что нет планов организовывать встречу с российскими военнослужащими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, когда подобное решение будет принято, Кремль обязательно уведомит об этом.
"Пока нет, будем информировать", – цитирует Пескова РИА Новости.
Кроме того, представитель Кремля также проинформировал, что Путин пока что не планирует встречу с военными корреспондентами. Он также уточнил, что личное вручение главой государства ордена Мужества журналисту Семену Пегову также не планируется.
В пятницу, 25 ноября, российский лидер встретится с матерями военных. Мероприятие состоится в преддверии Дня матери, который отмечается в РФ в последнее воскресенье ноября.
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