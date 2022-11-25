В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина по встрече с военнослужащими

Фото: Минобороны РФ

У Владимира Путина пока что нет планов организовывать встречу с российскими военнослужащими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда подобное решение будет принято, Кремль обязательно уведомит об этом.

"Пока нет, будем информировать", – цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля также проинформировал, что Путин пока что не планирует встречу с военными корреспондентами. Он также уточнил, что личное вручение главой государства ордена Мужества журналисту Семену Пегову также не планируется.

В пятницу, 25 ноября, российский лидер встретится с матерями военных. Мероприятие состоится в преддверии Дня матери, который отмечается в РФ в последнее воскресенье ноября.

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