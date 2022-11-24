Важно не только увеличивать объемы поставок ВС РФ, но и улучшать их качество – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил не только увеличивать объемы поставок продукции в Вооруженные силы России, но и улучшать их качество. Об этом он сказал на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

По его словам, поэтому важна прямая связь производителей с бойцами, которые эту технику используют.

Путин добавил, что потребности в экстраординарных мерах нет, но необходимо наладить четкую и хорошо скоординированную работу. Президент подчеркнул, что в данной ситуации это необходимо для своевременного обеспечения ВС РФ всем необходимым.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России ведут наступление на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике. По его словам, продвижение фиксируется на авдеевском, марьинском и угледарском направлениях. Вместе с тем он подчеркнул, жители Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов все еще страдают из-за обстрелов в связи с близким нахождением ВСУ.



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