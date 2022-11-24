В Минобороны рассказали о возвращении 50 военнопленных РФ с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия осуществила обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, на Родину вернулись 50 бойцов, которым грозила смертельная опасность в плену.

Военнослужащих доставят на самолетах военно-транспортной авиации в Москву. В столице бойцы пройдут курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило о возвращении в Россию 35 военнопленных. Их также отправили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. До этого из украинского плена вернулись 107 российских солдат. Они должны были пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства обороны РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

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