Арестович рассказал о якобы плане РФ в отношении Медведчука

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Украинский политик Виктор Медведчук должен организовать и возглавить армию Юго-Востока. Об этом, как передает издание "Военное обозрение", заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном интервью.

По его мнению, именно такой план, связанный с Медведчуком, преследует Москва.

В октябре 2021 года украинский суд предъявил Медведчуку обвинение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Уже в марте 2022 года его заочно арестовали.

О задержании политика стало известно в апреле этого года из телеграм-канала Владимира Зеленского, который предложил обменять политика на украинских военнопленных. В МИД РФ тогда назвали эту инициативу крайне опасной. Позже сам Медведчук записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести обмен.

В конце сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных военнопленных в рамках обмена с Киевом был и Медведчук. Позже он объяснил решение включить политика в список тем, что тот помогал в освобождении пленных. По его словам, обмен политика был неким долгом перед ним.



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