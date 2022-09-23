Песков заявил, что не владеет информацией о разговоре Путина с Медведчуком после обмена

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о том, состоялся ли разговор Владимира Путина с освобожденным украинским политиком Виктором Меведчуком.
"Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом представитель Кремля назвал процесс обмена военнопленных результатом "сложной, кропотливой и активной работы". Он сообщил, что возвращение российских военнослужащих из "застенков" киевского режима можно только приветствовать.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что им был подписан указ об обмене с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. В то время как украинской стороне было передано 215 человек. 56-м обменянным стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Тогда Песков отказался комментировать произошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной.
Минобороны РФ сообщило о возвращении более 50 военнопленных России, ДНР и ЛНР
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