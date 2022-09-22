Кадыров раскритиковал прошедший обмен военнопленными

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал недовольство из-за прошедшего 21 сентября обмена военнопленными между Россией и Украиной. При этом и саму ситуацию он назвал непонятной.
Кадыров подчеркнул, что прежде в таких ситуациях с активными участниками боевых действий советовались, однако сейчас этого не произошло.
"Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен – военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных всушников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся", – написал политик в своем телеграм-канале.
Чеченский лидер обратил внимание на то, что обмен произошел на украинский условиях. Подобное Кадыров назвал неправильным.
"Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод – не брать фашистов в плен", – рассказал он.
Кадыров рассказал, что оскорбившие честь чеченского народа пленные ответили за каждое слово и пожалели о сказанном.
"Повторюсь, вышесказанное – мое лично мнение, и оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!" – заключил глава Чечни.
Ранее Минобороны РФ заявило о возвращении 55 военнопленных с Украины. Всем военнослужащим дали возможность связаться с близкими.
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению пленных, поэтому также был включен в последний обмен. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, для республики это было неким долгом перед Медведчуком.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны заявило о возвращении из плена 55 военных России, ДНР и ЛНР
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