Минобороны показало кадры прибытия российских военных после обмена пленными с Украиной

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видеокадры прибытия российских военнослужащих после обмена пленными с Украиной.

На кадрах показано, как самолет Ил-76 прилетает в аэропорт "Чкаловский", после чего находящиеся на борту военные покидают воздушное судно. Рядом дежурят автомобили скорой помощи.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сейчас они находятся в больнице.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.