Песков отказался комментировать обмен пленными с Украиной

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать произошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной.
"Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", – приводит РИА Новости ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что среди участников обмена был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Кроме того, официальный представитель Кремля не ответил и на вопрос про обмен на российских военных участников батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сейчас они находятся в больнице.
Он добавил, что всем военнослужащим дали возможность связаться с близкими.
Минобороны РФ заявило о возвращении 55 военнопленных с Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: