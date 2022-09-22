Песков отказался комментировать обмен пленными с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать произошедший обмен военнопленными между Россией и Украиной.

"Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", – приводит РИА Новости ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что среди участников обмена был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Кроме того, официальный представитель Кремля не ответил и на вопрос про обмен на российских военных участников батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сейчас они находятся в больнице.

Он добавил, что всем военнослужащим дали возможность связаться с близкими.

