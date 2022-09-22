Эрдоган назвал обмен военнопленными между РФ и Украиной важным шагом

Фото: kremlin.ru
Состоявшийся между Россией и Украиной обмен военнопленными является важным шагом к преодолению вооруженного конфликта между двумя странами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает A Haber.
"Этот обмен пленными при посредничестве Турции – важный шаг к прекращению войны. Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я хотел бы поблагодарить господина Путина и господина Зеленского за возможность обмена пленными", – сказал он.
По словам Эрдогана, и президент России, и украинский лидер способствовали усилиям турецкой стороны.
"В настоящее время наши партнеры следят за этим процессом", – добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военнослужащих отвезли в больницу для оказания необходимой помощи. Он добавил, что всем дали возможность связаться с близкими.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны заявило о возвращении из плена более 50 военных России, ДНР и ЛНР
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