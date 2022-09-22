Освобожденный российский солдат рассказал об издевательствах ВСУ над пленными

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Освобожденный из украинского плена солдат ВС РФ Вячеслав Старостин рассказал, как ВСУ издевались над военнопленными. Об этом сообщает газета "Известия".
"Фашизм присутствует на Украине. Издеваются жестко. Поначалу били, после чего содержали в подвале, спали на поддонах. Кормили, ну пусть, два раза в день. Чувство голода постоянное. Похудел, наверное, килограммов на 10", – сообщил он.
Старостин выразил надежду на то, что он еще сможет вернуться в зону боевых действий.
"Дай бог сил и здоровья вернуться в бой до самого конца, прекратить тот бардак, что там происходит", – резюмировал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военнослужащих отвезли в больницу для оказания необходимой помощи. Он добавил, что всем дали возможность связаться с близкими.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны заявило о возвращении из плена 55 военных России, ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: