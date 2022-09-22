Освобожденный российский солдат рассказал об издевательствах ВСУ над пленными

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Освобожденный из украинского плена солдат ВС РФ Вячеслав Старостин рассказал, как ВСУ издевались над военнопленными. Об этом сообщает газета "Известия".

"Фашизм присутствует на Украине. Издеваются жестко. Поначалу били, после чего содержали в подвале, спали на поддонах. Кормили, ну пусть, два раза в день. Чувство голода постоянное. Похудел, наверное, килограммов на 10", – сообщил он.

Старостин выразил надежду на то, что он еще сможет вернуться в зону боевых действий.

"Дай бог сил и здоровья вернуться в бой до самого конца, прекратить тот бардак, что там происходит", – резюмировал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военнослужащих отвезли в больницу для оказания необходимой помощи. Он добавил, что всем дали возможность связаться с близкими.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

