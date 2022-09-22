Пушилин объяснил включение Медведчука в последний обмен военнопленными

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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению пленных, поэтому включение его в последний обмен объяснимо. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие, в том числе и в обмене пленных", – отметил он.

По словам Пушилина, для республики включение политика в последний обмен было неким долгом перед ним. Глава ДНР подчеркнул, что в 2014–2015 годах, несмотря на более плохие условия, получилось освободить достаточно много солдат.

Ранее стало известно, что Медведчук был среди освобожденных военнопленных в рамках обмена с Украиной. Уточнялось, что в результате были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. В то время как украинской стороне было передано 215 человек.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили России обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам РФ и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила главу государства оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

