Освобожденный из украинского плена Медведчук отправлен в РФ – Эрдоган

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена ВСУ политик Виталий Медведчук отправлен в Россию, сообщает РИА Новости.
Президент уточнил, что при обмене военнопленными между Россией и Украиной было 200 имен.
"У нас есть все их имена. Это все наши гости. На одном из них (Медведчук. – Прим. ред.) Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", – отметил Эрдоган.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что им был подписан указ об обмене с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. В то время как украинской стороне было передано 215 человек. 56-м обменянным стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Позднее глава ДНР объяснил включение политика в последний обмен. По словам Пушилина, для республики включение политика в последний обмен было неким долгом перед ним, так как Медведчук содействовал освобождению пленных в 2014–2015 годах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Россию вернулись более 50 солдат, находившихся в плену у ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: