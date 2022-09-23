Освобожденный из украинского плена Медведчук отправлен в РФ – Эрдоган

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена ВСУ политик Виталий Медведчук отправлен в Россию, сообщает РИА Новости.

Президент уточнил, что при обмене военнопленными между Россией и Украиной было 200 имен.

"У нас есть все их имена. Это все наши гости. На одном из них (Медведчук. – Прим. ред.) Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", – отметил Эрдоган.

Ранее между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что им был подписан указ об обмене с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. В то время как украинской стороне было передано 215 человек. 56-м обменянным стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Позднее глава ДНР объяснил включение политика в последний обмен. По словам Пушилина, для республики включение политика в последний обмен было неким долгом перед ним, так как Медведчук содействовал освобождению пленных в 2014–2015 годах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

