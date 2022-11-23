В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 35 военных

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35 российских военных, которым грозила смертельная опасность в украинском плену, освобождены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что достичь этого удалось в ходе переговорного процесса. В дальнейшем служащих отправят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях министерства.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", – подчеркнули в Минобороны.

Ранее о новом обмене пленными сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, РФ удалось освободить четверых военных из ДНР и двух – из ЛНР. Киеву российская сторона вернула бойцов ВСУ.

В начале ноября стало известно о том, что 107 российских солдат вернулись из украинского плена. Уточнялось, что они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства обороны РФ.

До этого сообщалось об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Отмечалось, что домой вернутся семь человек из ДНР и двое – из ЛНР.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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