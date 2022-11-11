17:24Политика
На Украине сообщили о новом обмене пленными с Россией
Фото: Минобороны РФ
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что после последнего обмена пленными между Москвой и Киевом на Украину вернулись 45 военнослужащих.
По словам Ермака, содействие в этом процессе оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными. В результате обмена украинская сторона также смогла вернуть тела двух погибших солдат.
Отмечается, что Россия еще не сообщала об обмене.
3 ноября в Минобороны России рассказали, что 107 солдат Вооруженных сил РФ вернулись из украинского плена. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Всем будет оказана медицинская и психологическая помощь.
До этого в ходе одного из обменов пленными две женщины добровольно отказались возвращаться на Украину. Уточнялось, что обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
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