На Украине сообщили о новом обмене пленными с Россией

Фото: Минобороны РФ

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что после последнего обмена пленными между Москвой и Киевом на Украину вернулись 45 военнослужащих.

По словам Ермака, содействие в этом процессе оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными. В результате обмена украинская сторона также смогла вернуть тела двух погибших солдат.

Отмечается, что Россия еще не сообщала об обмене.

3 ноября в Минобороны России рассказали, что 107 солдат Вооруженных сил РФ вернулись из украинского плена. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Всем будет оказана медицинская и психологическая помощь.

До этого в ходе одного из обменов пленными две женщины добровольно отказались возвращаться на Украину. Уточнялось, что обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

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