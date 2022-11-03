Россия и Украина обменялись пленными по формуле 107 на 107 – Пушилин

Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov

Российская и украинская стороны произвели очередной обмен пленными по формуле 107 на 107. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников", – написал он.

Пушилин отметил, что 65 человек из возвращаемых в Россию пленных – жители Донецкой и Луганской народных республик.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Тогда России были возвращены 50 бойцов. Столько же человек вернули Украине, среди них преимущественно были солдаты ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Освобожденные российские военные рассказали об украинском плене

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!