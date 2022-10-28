Освобожденный военный ДНР рассказал о словах украинского депутата пленным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий, который вернулся из украинского плена, рассказал, что участница делегации Верховной рады Украины, посетившая лагерь военнопленных "Запад-1", заявила, что Киеву не нужен мир.

"Она пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира", – приводит слова Егильницкого РИА Новости.

По его мнению, посетившая лагерь депутат была представителем от Харьковской области.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что между Украиной и Россией был проведен новый обмен пленными. В Кремле данную информацию пока не подтвердили. По словам Ермака, Украине вернули 9 военнослужащих, а также одного офицера.

Последний раз РФ и Украина обменялись военнопленными 17 октября. Тогда Москва получила 110 россиян, а Киев – 108 украинцев. При этом две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину. Обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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