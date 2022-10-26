В офисе президента Украины рассказали о новом обмене пленными с РФ

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Между Украиной и Россией был проведен новый обмен пленными, сообщает издание РБК со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.

В Кремле данную информацию пока не подтвердили. По словам Ермака, Украине вернули 9 военнослужащих, а также одного офицера. Помимо этого, Киеву передали тело участвовавшего в противостоянии на стороне ВСУ гражданина США Джошуа Алана Джонса.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов поделился, что он не располагает информацией о подобных мероприятиях.

Последний раз РФ и Украина обменялись военнопленными 17 октября. Тогда Москва получила 110 россиян, а Киев – 108 украинцев. При этом две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину. Обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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