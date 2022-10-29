Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

Фото: Минобороны РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Об этом он написал в своем телеграм-канале

Он уточнил, что Киев освободит 50 бойцов. В том числе домой вернутся семь человек из ДНР и двое – из ЛНР. Украине российская сторона отдает в основном военнослужащих ВСУ.

"Ждем ребят дома", – заявил Пушилин.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что между Украиной и Россией был проведен новый обмен пленными. По словам Ермака, Украине вернули 9 военнослужащих, а также одного офицера.

До этого РФ и Украина обменялись военнопленными 17 октября. Тогда Москва получила 110 россиян, а Киев – 108 украинцев. При этом две женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину. Обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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