Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена более 100 военных

Фото: телеграм-канал Baza

Более 100 солдат Вооруженных сил РФ вернулись из украинского плена. Они будут доставлены самолетом в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщает министерство обороны России.

"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.

Вернувшиеся из плена военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, всем будет оказана медицинская и психологическая помощь.

В прошлый раз обмен пленными прошел 29 октября. В РФ были возвращены 50 военных. Столько же человек получила и украинская сторона, среди них в основном были солдаты украинской армии.

До этого в ходе одного из обменов пленными две женщины добровольно отказались возвращаться на Украину. Уточнялось, что обмен, состоявшийся 17 октября, проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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