Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Обмен военнопленными состоялся с украинской стороной по формуле 35 на 35. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, РФ удалось освободить четверых военных из ДНР и двух – из ЛНР. Киеву российская сторона вернула бойцов ВСУ.

В начале ноября стало известно о том, что 107 российских солдат вернулись из украинского плена. Уточнялось, что они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства обороны РФ.

До этого сообщалось об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Отмечалось, что домой вернутся семь человек из ДНР и двое – из ЛНР.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



110 граждан РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории – МО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!