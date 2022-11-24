Пушилин сообщил о продвижении российской армии по нескольким направлениям в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом врио главы региона Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, продвижение фиксируется на авдеевском, марьинском и угледарском направлениях.

В то же время Пушилин отметил, что войска Украины все еще слишком близко к городам республики, поэтому жители Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов продолжают страдать от обстрелов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России ведут наступательные действия на донецком направлении, отражая контратаки украинских бойцов. По словам представителя Минобороны, ВС РФ поразили мотопехотную роту ВСУ на купянском направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны рассказало о действиях ВСУ на четырех направлениях

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