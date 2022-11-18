Российские силы нанесли удар по объектам военного управления и ОПК Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские войска высокоточным оружием нанесли удар по объектам военного управления и оборонно-промышленному комплексу Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуре, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого передает "Газета.ру".

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. В результате удара были достигнуты поставленные цели.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российских ВС по энергетической и критической инфраструктуре Украины разрушены 30% электростанций страны. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

До этого Владимир Путин рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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