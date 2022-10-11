Эксперт заявил, что массированный удар по Украине является только началом

Фото: AP Photo/Roman Hrytsyna, File

Массированный удар по Украине является лишь началом, следующим шагом может стать пуск ракет по центрам принятия решений, сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

"Я считаю, что это был предупредительный удар – демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты", – указал он.

По словам эксперта, такой удар был показательным, так как основные объекты, где расположены военное и политическое украинское руководство, целы.

Сивков признал, что повреждения получил ряд электростанций, однако основную их часть, уверен он, легко восстановить в короткие сроки. При этом специалист подчеркнул, что у РФ есть достаточное количество ракет для нанесения дальнейших ударов подобной интенсивности по объектам Украины.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Перебои с электричеством возникли на Украине после ракетных ударов РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!