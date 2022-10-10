Генсек ООН расценил удары ВС РФ по Украине как эскалацию конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Ракетные удары РФ являются очередной эскалацией конфликта вокруг Украины, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними масштабными ракетными ударами ВС РФ по городам Украины <...>. Это представляет собой очередную неприемлемую эскалацию", – прокомментировал Дюжаррик.

Ранее Владимир Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. Он рассказал, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По информации украинских СМИ, в столице были слышны четыре взрыва. При этом после них в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах.

РФ нанесла ракетные удары по территории Украины

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