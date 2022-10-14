Путин заявил, что у РФ нет задачи уничтожить Украину

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Россия не ставит перед собой задачи по уничтожению Украины. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

"Будет ли существовать Украина? Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины, нет, конечно", – отметил президент.

Он напомнил, что в свое время Киев отрубил воду в Крыму, где проживают 2,5 миллиона человек. По его словам, позже войскам пришлось зайти и открыть там воду.

"Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия – не было бы других противодействий. <...> Вот мост взорвали – теперь нам нужно десять раз подумать: а обеспечение сообщения с Крымом по территории, насколько важно это для Российской Федерации?" – сказал Путин.

Российский лидер рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно", добавил Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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