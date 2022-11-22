В МО РФ рассказали о наступлении армии на донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ведут наступательные действия на донецком направлении, отражая контратаки украинских бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что за сутки ВСУ потеряли 120 военнослужащих, два танка, шесть бронированных машин и пять автомобилей на этом направлении.

По словам представителя Минобороны, ВС РФ поразили мотопехотную роту ВСУ на купянском направлении. Конашенков добавил, что украинские военнослужащие хотели перейти в атаку возле Новоселовского в ЛНР. На этом направлении, по данным министерства, потери противника составили свыше 50 бойцов убитыми или ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Российские войска, рассказал Конашенков, сорвали попытку атаки со стороны Киева в районе населенного пункта Стельмаховка. В результате были уничтожены до 40 бойцов Украины и иностранных наемников, три бронеавтомобиля и три пикапа.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах", – подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны заключил, что в районе Краматорска ВС РФ уничтожили две самоходные установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов.

Ранее Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Павловки. По его словам, ВС РФ также нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Водяное на южнодонецком направлении. В результате удалось ликвидировать живую силу и технику бойцов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ уничтожили два минометных взвода противника в ЛНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!