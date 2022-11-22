ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Павловки – МО

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ около Павловки, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также российские военные нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Водяное на южнодонецком направлении.

Конашенков уточнил, что в результате действий ВС РФ была ликвидирована живая сила и техника бойцов ВСУ.

"Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", – отметил он.

Ранее представитель военного ведомства рассказал, что российские военные пресекли на купянском и краснолиманском направлениях атаки ВСУ и сражающихся на их стороне наемников. В результате боестолкновений противник понес потери личного состава в количестве более чем 60 человек, а также потерял три танка, два бронетранспортера и одну БМП.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны рассказало о действиях ВСУ на четырех направлениях

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