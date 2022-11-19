ВС РФ сорвали атаки ВСУ на купянском и красно-лиманском направлениях

Фото: Минобороны РФ

Российские военные пресекли на купянском и красно-лиманском направлениях атаки ВСУ и сражающихся на их стороне наемников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении <...> сорваны атаки <...> из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", – сказал он.

В результате боестолкновений противник понес потери личного состава в количестве более чем 60 человек, а также потерял три танка, два бронетранспортера и одну БМП.

Между тем на красно-лиманском направлении двумя тактическими группами ВСУ была предпринята попытка атаки в районе сел Червонопоповка и Площанка в ЛНР. Продвижение украинских военных было пресечено.

На этом напрвлении в ходе боев ВСУ потеряли порядка 50 солдат, три БМП и два бронеавтомобиля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны рассказало о действиях ВСУ на четырех направлениях

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