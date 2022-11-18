В МО РФ сообщили о плановых полетах стратегической авиации на Дальнем Востоке

Фото: TACC/Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые учебные полеты на Дальнем Востоке.

"В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пилотировании были задействованы как опытные экипажи, так и молодой летный состав из числе выпускников штурманских училищ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в ходе специальной военной операции на Украине.

После нанесенного удара установка имеет свойство быстро менять позицию и перезаряжаться от специальной машины.

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