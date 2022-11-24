Мишустин назвал сложной ситуацию с подготовкой к зиме на новых территориях РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На новых российских территориях наблюдается самая сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он объяснил тяжелую обстановку высокими рисками повреждения инфраструктуры. При этом глава кабмина подчеркнул, что межведомственные штабы системно решают все вопросы. По его словам, работа будет продолжаться, пока не будут реализованы все планы.

Премьер указал на необходимость уделить пристальное внимание оснащению важных объектов автономными резервными источниками питания.

"Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок. От этого напрямую зависят жизни и здоровье людей", – сказал Мишустин.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция вновь отключена от внешнего электроснабжения. Для охлаждения реактора и работы других важных функций ядерной безопасности ЗАЭС использовала аварийные дизельные генераторы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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