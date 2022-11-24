СК РФ проверит информацию о казнях мирного населения в Херсоне и Харьковской области

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Следственный комитет РФ проверит данные о массовых зачистках и казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о распространенной в соцсетях информации об убийстве мирных жителей в селе Малая Рогань в Харьковской области, а также оставшихся в Херсоне родителей студентов, эвакуировавших своих детей в Крым. Кроме того, по данным ведомства, солдаты ВСУ задерживают граждан, получавших гуманитарную помощь из РФ, работавших на российских предприятиях и получавших российские документы.

Ранее издание Associated Press опубликовало снимки, на которых изображены два человека, прикованные пластиковыми хомутами к столбам. Отмечалось, что их заподозрили в сотрудничестве с российскими властями. Согласно комментарию издания, снимок был сделан 13 ноября после перехода Херсона под контроль украинских сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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