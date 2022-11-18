Красный Крест прокомментировал ситуацию с привязанными к столбам людьми в Херсоне

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Международный комитет Красного Креста назвал недопустимым привязывание людей к столбам в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека", – сказали в организации.

Подобное обращение с людьми не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, подчеркнули в Красном Кресте. Там также напомнили о том, что все подписанты Женевской конвенции несут ответственность за расследование подобных случаев, чтобы не допустить их в будущем.

Ранее издание Associated Press опубликовало снимки, на которых изображены два человека, прикованные пластиковыми хомутами к столбам. Согласно комментарию издания, снимок был сделан 13 ноября после перехода Херсона под контроль украинских сил.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за ожидавшегося наступления ВСУ. 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести российские войска и организовать оборону на левом берегу Днепра.

14 ноября в город приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Там он пообщался с военнослужащими ВСУ.



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