Захарова прокомментировала снимок с привязанными к столбам людьми

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Привязывание людей к столбам в Херсоне является чудовищным актом линчевания. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, соответствующие фотографии шокировали мир.

Захарова добавила, что эти действия совершают не дикари, а люди, которые "провозглашают себя цивилизованными".

Ранее американское агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых изображены два человека, которых привязали к столбам. Согласно комментарию издания, снимок был сделан 13 ноября после перехода Херсона под контроль украинских властей.



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