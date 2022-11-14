СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Фото: AP Photo/LIBKOS

Неизвестные привязали к столбам в Херсоне двух человек, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими властями. Такую фотографию распространило американское агентство Associated Press.

Под снимком говорится, что он был сделан 13 ноября, то есть после перехода Херсона под контроль украинских властей.

В свою очередь, читатели издания Daily Mail были шокированы данными снимками.

"Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем", – написал один из них.

Другой назвал данный факт бесчеловечным. По словам третьего комментатора, подобные фотографии являются демонстрацией нарушения прав человека.

"Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" – подчеркнул читатель с никнеймом Jkis.

Ранее сообщалось, что украинские власти лишили аккредитации шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне.

Владимир Зеленский прибыл в Херсон 14 ноября. По данным агентства Reuters, в городе он выступил перед украинскими военными.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. По его словам, жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом.

11 ноября российские военные завершили переброску группировки на левый берег Днепра. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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