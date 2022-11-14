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В понедельник, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, Зеленский выступил перед украинскими военными.

Ранее сообщалось, что киевские власти аннулировали аккредитацию некоторых журналистов, включая представителей иностранных СМИ. Разрешение якобы отменили минимум шести журналистам из-за освещения ситуации в Херсоне.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. Тогда он назвал жизнь и здоровье российских военнослужащих приоритетом.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 11 ноября ВС РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра. По его словам, все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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