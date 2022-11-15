Песков заявил, что решений о переносе столицы Херсонской области не принималось

Фото: kremlin.ru

Российские власти не принимали никаких решений относительно переноса столицы Херсонской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Каких-либо иных решений не принималось", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, остается ли Херсон столицей региона.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра с 19 октября из-за ожидавшегося наступления ВСУ. 2 ноября власти Херсонской области объявили о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска и организовать оборону на левом берегу Днепра после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина. Министр подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом. 11 ноября переброска войск была завершена.

Позже представитель администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что столица региона якобы временно перенесена из Херсона в Геническ, расположенный на берегу Азовского моря.

14 ноября в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там он пообщался с военнослужащими ВСУ. Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, но подчеркнул, что город по-прежнему является российским.



Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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