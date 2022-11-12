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Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

Временной столицей Херсонской области стал город Геническ

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Временной столицей Херсонской области стал город Геническ. Теперь там будут находиться основные органы власти. Об этом сообщил представитель администрации региона Александр Фомин.

Геническ расположен на берегу Азовского моря, он известен как курорт и морской порт.

Ранее столицей региона был Херсон. 9 ноября Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой в зоне СВО Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска с правобережья Днепра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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