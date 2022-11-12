Столицей Херсонской области временно станет город Геническ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Временной административной столицей Херсонской области станет город Геническ. Об этом сообщил пресс-секретарь зампреда правительства региона Александр Фомин.

"Там (в Геническе. – Прим. ред.) сосредоточены все основные органы власти", – сказал он в интервью РИА Новости.

Геническ расположен на берегу Азовского моря в районе Арабатской стрелки. Считается портовым и курортным городом.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВС РФ создают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. В настоящее время там возводятся различного рода укрепления.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он также поручил обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники на левобережную часть. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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