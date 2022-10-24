Один человек погиб в результате ДТП в Ходынском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Один человек погиб, другой получил травмы в результате ДТП в Ходынском тоннеле на севере столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Происшествие случилось на Ленинградском проспекте. Автомобиль Audi совершил остановку в тоннеле по технической причине. Для помощи в буксировке перед авто остановилась "Газель".

Пассажир иномарки вышел на проезжую часть и попал под колеса другого автомобиля, который впоследствии столкнулся и со стоящими впереди машинами.

В результате аварии пассажир Audi от полученных травм скончался на месте. Водитель был доставлен в больницу. В настоящее время выясняются все детали случившегося.

Ранее стало известно о смертельном ДТП с участием автобуса на Литовском бульваре в Москве. В районе дома 22 пассажирское транспортное средство сбило мальчика на самокате. Сообщалось, что водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода.

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