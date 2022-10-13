17:22Происшествия
Автобус насмерть сбил ребенка на самокате на Литовском бульваре
Фото: Москва 24
Водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.
По предварительной информации, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в отношении водителя автомобиля Mercedes, насмерть сбившего мальчика в городском округе Солнечногорск, возбуждено уголовное дело.
Происшествие произошло вечером 5 октября в деревне Кривцово. Водитель за рулем иномарки наехал на несовершеннолетнего 2012 года рождения, который выехал на проезжую часть дороги на самокате.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!