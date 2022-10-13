Автобус насмерть сбил ребенка на самокате на Литовском бульваре

Фото: Москва 24

Водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в отношении водителя автомобиля Mercedes, насмерть сбившего мальчика в городском округе Солнечногорск, возбуждено уголовное дело.

Происшествие произошло вечером 5 октября в деревне Кривцово. Водитель за рулем иномарки наехал на несовершеннолетнего 2012 года рождения, который выехал на проезжую часть дороги на самокате.

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